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والبعد عن المنشطات

الدكتور البقمي: يجب تعويض إبل السباق بأملاح وفيتامينات وأحماض في المياه والأعلاف

الدكتور البقمي: يجب تعويض إبل السباق بأملاح وفيتامينات وأحماض في المياه والأعلاف
weam.co/606789
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

نصح الدكتور حشر البقمي المتخصص في علم البيطرة والأمراض الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظه الطائف ملاك الهجن بالابتعاد عن إعطاء المنشطات وتعويض ابل السباق بأملاح وفيتامينات وأحماض أمينيه في مياه الشرب أو كإضافات علفية ، وأبان أن المنشطات محذورة في جميع السباقات وهناك منشطات معروفه ومسموح بها مثل البلدون وغيرها ويتم الكشف عن المنشطات
طريق تحليل عينات ( الدم والبول ) .
وفند الأمراض التي تتعرض لها الهجن بالقول هي نفسها أمراض الإبل مثل ( الهيام أو التريبانوسوما ) ويزيد عليها بعض الالتهابات الرئوية نتيجة لجريها مسافات طويلة فتتعرق وتصاب بنزلات برد
وهناك تعب معروف عند ابل السباق وهو التنفس السريع نتيجة للركض المتواصل ويسمى ( الفحمه )
وأيضا من الأمراض التي تصيب ابل السباق مايسمى ب ( الضلاع أو العرج ) وهو عدم انتظام حركة الجسم اثناء المشي أو الركض نتيجة خلل في الجهاز الحركي ومن اسبابه :
– ألتهاب المفاصل ويشكل النسبة الأكبر من الضلاع ، وأيضا من الأمراض التي تصيب ابل السباق مايسمى ب ( الضلاع أو العرج ) وهو عدم انتظام حركة الجسم اثناء المشي أو الركض نتيجة خلل في الجهاز الحركي ومن اسبابه :
– ألتهاب المفاصل ويشكل النسبة الأكبر من الضلاع
– التهاب الاوتار
– التهاب العضلات
– قروح خف الإبل ( الحفا ).

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