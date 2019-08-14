مهندسون ومهندسات من أبناء الوطن ساهموا في إظهار سوق عكاظ بحلته الجديدة في ٩٠ يوما

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

ظهر سوق عكاظ هذا العام ضمن موسم الطائف بحلة جديدة أثارت إعجاب زواره ومرتاديه، من حيث استحداث المباني وإعادة تجديد المرافق شملت حي العرب الذي تقام فيها الفعاليات المصاحبة لإحدى عشر دولة عربية، والاسواق التاريخية، فتيان عكاظ، فرسان عكاظ، و ساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى ومنطقة مخصصة للأسر المنتجة والمطاعم والمقاهي بالاضافة الى جادة عكاظ والمسرح الرئيسي

حيث شارك في إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق وبنائها من جديد ١٤ مهندسا ومهندسة من ابناء الوطن بدءًا من التصميم وحتى مرحلة التشغيل، والتي تمت خلال ٩٠ يوما في تحدي صعب تم خلاله انجاز العمل حسب المخططات المطلوبة والتصاميم المقترحة، كما شارك في هذا العمل الضخم مجموعة من الفنيين السعوديين الذين ساهموا في تنفيذ وتشغيل العديد من الفعاليات.

وقد عبر المهندسون والمهندسات الذين خاضوا هذه التجربة الفريدة، عن سعادتهم بهذه التجربة التي ساهمت في تطوير قدراتهم ومعارفهم، فقد تم من خلال ماقدموه من جهد مضاعفة المساحات التشغيلية والمرافق الخدمية في السوق إلى اكثر من 3 أضعاف .

وقد تمت إعادة بناء السوق من جديد، وإعادة هيكلة البنية التحتية بالكامل بهدف اثراء تجربة الزائر وخلق ترابط بين عناصر ومكونات السوق، حيث يستهدف الموسم بفعالياته أكثر من مليون زائر ويهدف إلى توليد حراك سياحي و اقتصادي يساهم في تطوير الطائف وانتعاشها اقتصادياً ويعزز من مكانتها كمصيف للعرب.