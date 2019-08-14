تركيا تطلق طائرات مسيرة فوق المنطقة الآمنة في سوريا

الوئام - متابعات

اعترفت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إن طائرات مسيرة تركية بدأت العمل في شمال سوريا حيث اتفقت واشنطن وأنقرة على إقامة منطقة آمنة.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا.

ولم يعلن عن اتفاق بشأن التفاصيل الرئيسية مثل حجم المنطقة وهيكل القيادة للدوريات المشتركة التي ستعمل هناك.

ووصل وفد أميركي من ستة أعضاء إلى إقليم شانلي أورفة في جنوب تركيا يوم الاثنين لتأسيس مركز العمليات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الأربعاء إن العمل متواصل لإقامة مركز العمليات المشترك في شانلي أورفة.

وأضافت أن الطائرات المسيرة التركية بدأت العمل بالمنطقة حيث ستقام المنطقة الآمنة دون أن تفصح عن طبيعة العمليات التي تقوم بها هذه الطائرات.

واختلفت واشنطن وأنقرة بشأن الخطط في شمال شرق سوريا حيث يخوض حلفاء الولايات المتحدة ومنهم وحدات حماية الشعب الكردية، التيتعتبرها تركيا عدوا وتصنفها جماعة إرهابية، قتالا على الأرض ضد تنظيم داعش.

وناقش الحلفاء إقامة منطقة آمنة قرب الجبهة التركية التي ستبقىخالية من المقاتلين والأسلحة الثقيلة لكن تركيا تريد تمديدها لأكثرمن المثلين داخل الأراضي السورية عما اقترحته الولايات المتحدة.

ولوحت تركيا بتحرك عسكري إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى حل يحمي حدودها.

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية تمثل امتدادا داخل سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ الثمانينات.

واختلفت واشنطن وأنقرة أيضا بشأن أمور أخرى من بينها شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 وكذلك محاكمة موظفين محليين بالقنصلية الأميركية في تركيا عن اتهامات تتعلق بالإرهاب.