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صلاح وماني يقودان ليفربول أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

صلاح وماني يقودان ليفربول أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي
weam.co/606811
الوئام - متابعات

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير  الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، والتي تقام اليوم في مدينة اسطنبول عاصمة تركيا.

وجاء تشكيل ليفربول ليشهد تواجد السنغالي ساديو ماني في قيادة خط الهجوم، بعد أن شارك كبديل في المباراة الأولى للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، والتي فاز بها ليفربول 4 1/ .

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي-:
حارس المرمى : أدريان
الدفاع : جو جوميز – جويل ماتيب – فان دايك – جو روبرتسون
وسط الملعب : فابينيو – جيمس ميلنر – جوردان هيندرسون
الهجوم – أليكس أوكسلايد شامبرلين- محمد صلاح – ساديو ماني
وكان ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في المباراة النهائية على توتنهام الإنجليزي 2 / صفر، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو الماضي، فيما توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه في النهائي على أرسنال 4 1/ .

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