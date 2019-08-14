لا تقتلوا اليمن فالعروبة دون اليمن تندَحرُ

محمد العرب

دون لديك… أنا عربي … نبضي عربي … قلبي عربي … منذ ولادتي اسكن الضاد وأعشق الأبجدية…

إلى المتنكرين لعروبتهم

إلى سقط المتاع المنسلخين من جلد العروبة

إلى محابي العمائم والمنبطحين تحت فتاوى السوء

ليست المرة الاولى ولا اعتقد انها الاخيرة التي اقرر بها ان اقف مستأسدا لمواجهة مطايا الشر التي تقدح جهارا نهارا ببني قومي ومنبع عروبتي اليمن السعيد ، لكن هذه المرة سأجعل منهم نسيا منسيا بأمر الله وقوته.

هل تعلمون يا ايها الجمع الخائب الخسيس ان صوت حوافر الخيل عربي…؟

والخيل اعنتها بيد العرب..؟

والخير عربي ايضا ..؟

والعجمة خيبة …!!

اخبرنا الله ان لسان الالحاد اعجمي

والتوحيد عربي

لذا انزل القران بلسان عربي يتعلمه حتى الأعاجم لينالوا فضلا من الله

أمة اختار الله منها نبي اخر الزمان

بعدما علم في علمه ان كل الخير في العروبة…

نحمدك ونسبحك كما اكرمتنا برسالتك واي رسالة…؟

ان تختتم بنا الاديان بعدما خلقت ادم الذي علمته الاسماء بالعربية ايضا….سبحانك ما احكمك!

ياله من مجد لا يجاوره فخر ولا عز لغير اهله

نصيحة للمستعربين وبني صفيون تدبروا ما مساحته بين الاُذينيين(القلب) وليس ما بين الاُذنين(الراس) لان عقولكم تلج بجلبة تشبه صوت عربة الهراء الفارغة

ختاما…العروبة قدر الله في أرضه اليهم سينتهي الأمر وبهم يعقد ويحل…

ليالينا لدى صنعاء عودي

على الأيام طالعة السعودِ

فإنك يا ربا صنعاء عندي

لكالفردوس في روضِ الخلود..

وإن تراث قومي من مَعدّ

لدى أهليكِ محفوظ العهود..

وأنتِ سكينةُ الأزمانِ خلدا

وبابُ سلامها وسنى النشيد

أقول ليعرب في كل أرض

إلى صنعاء مهدِ الخلد عودي..