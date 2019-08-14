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أول سيدة تتولى منصب متحدث نادي رياضي سعودي

أول سيدة تتولى منصب متحدث نادي رياضي سعودي
weam.co/606831
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح
اشارت تقارير صحفية بأن إدارة نادي الوحدة السعودي ستعين خلود عطار متحدثة، و مديرة للمركز الإعلامي بنادي الوحدة انطلاقاً من الموسم القادم حيث سيشارك الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين و تعد خلود عطار أول سيدة تتولى منصب متحدث نادي رياضي سعودي .
و تولى منصب مدير المركز الإعلامي و المتحدث الرسمي لنادي الوحدة في الموسم الماضي عاطف الأحمدي و كان رئيس نادي الوحدة اللاعب السابق حاتم خيمي بتكليف من معالي المستشار تركي آل الشيخ
و كان الوحدة في الموسم الماضي قدّم مستويات جيدة حيث حصل على المركز السابع في الدوري برصيد 39 نقطة .

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