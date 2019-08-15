التعليقات: 0

ضربات الترجيح تهدي ليفربول السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي

ضربات الترجيح تهدي ليفربول السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي
weam.co/606838
الوئام - متابعات

أهدت ضربات الترجيح بطولة كأس السوبر الأوروبي لفريق ليفربول الإنجليزي على حساب تشيلسي، بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

افتتح تشيلسى التسجيل عن طريق أولفيه جيرو فى الدقيقة 36، ثم نجح ساديو مانى فى تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة روبيرتو فيرمينو بالدقيقة 48، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل هدف التقدم للريدز فى الدقيقة 95 بعد تمريرة أخرى من فيرمينو.

وفى الدقيقة 100، نجح البديل تامى أبراهام، مهاجم تشيلسى فى الحصول على ركلة جزاء، نفذها الإيطالى جورجينو بنجاح فى منتصف المرمى، لتصبح النتيجة 2/2، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>