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تعبئة صناديق شركة #نون من بطحاء الرياض تثير الجدل

تعبئة صناديق شركة #نون من بطحاء الرياض تثير الجدل
weam.co/606849
الوئام-متابعات :

أثار مقطع فيديو متداول عن مصدر بضاعة شركة التجارة الالكترونية “نون” الجدل بعد أن وثق صاحبه تعبئة الشركة لكراتين من بضاعة في حي البطحاء الشعبي بالرياض.
وقال صاحب المقطع أن شراء السلع من موقع نون أو المتاجر الالكترونية يشوبه الشبهة لأن البضاعة يتم تعبئتها من سوق البطحاء وسط الرياض.
وتعد المحلات في البطحاء بالرياض من أكثر المحلات بيعا للسلع الرديئة والمقلدة .
وعلقت شركة نون على الفيديو بقولها :
“‏‎ نود التوضيح أن هذه هي نقطة تجمع لبعض البائعين في دبي حيث نقوم باستلام المنتجات من هذه النقطة، ومن ثم يتم شحنها للمستودعات الخاصة بنا ليتم فحص المنتجات والتأكد من جودتها قبل بدء شحنها لعملائنا.”

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