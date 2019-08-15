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تشمل أجهزة الهواتف النقالة والسبح والسجاجيد

حجاج الداخل ينفقون 30 مليون ريال على الهدايا

حجاج الداخل ينفقون 30 مليون ريال على الهدايا
weam.co/606864
مكة المكرمة - الوئام - حجب العصيمي:

قدر عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة محمد سعد القرشي إنفاق حجاج الداخل على الهدايا بأكثر من ٣٠ مليون ريال.

وأفاد أن الحجاج يقوموا بشراء الهدايا التذكارية من المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والتي تشمل أجهزة الهواتف النقالة والسبح والسجاجيد والتحف والهدايا التي تحمل صورا للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وجبل النور وكذلك جبل الرحمة بالإضافة إلى شراء البراويز والمحافظ والميداليات التي تحمل أسماء المهدى إليهم أو صورهم وكذلك يقبلون على شراء الأقمشة والعطور و الملبوسات وغيرها من البضائع و السلع وذلك كهدايا تذكارية لذويهم وأصدقائهم.

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