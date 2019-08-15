«تويتر» يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة «بير لاند» بين السودان ومصر

متابعات- الوئام:

وثق موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” حساب لشخص يدعي أنه وزيراً لخارجية دولة وهمية بين السودان ومصر غير موجودة في الخرط الرسمية تسمى بير لاند.

وغرد الوزير الذي يدعى بحسب مانشر على موقع تويتر “محمد باحارث‏” : نحن نمثل قبائل بير طويل في دولة أسموها بيرلاند، مساحتها ٢٠٦٠ م تحدها جمهورية مصر شمالا و جمهورية السودان جنوب وهذه الخريطة الرسمية للدولة.

مضيفاً بأنهم ‏‎دولة تحت التأسيس، عاصمتها بير طويل مكانها جنوب جمهورية مصر العربية و شمال جمهورية السودان، مساحتها ٢٠٦٠ كيلومتر مربع وسكانها حوال ١٨٠٠ نسمة يقودها ٤ قبائل ساكنة بجوار بعض ليس لديهم هوية او وثائق لأي دولة، يريدون هويات وماء وكهرباء و اعتراف دولي بهم.

وقال في تغريدة اخرى‏ موقعة بوزير الخارجية: في بيرلاند نحن نحترم سكاننا من القبائل المسلمة والقبائل المسيحية ونحترم حرية الأديان.

وقال الوزير بحسب مانشر على تويتر: لن نفرض على سكان بير طويل ديانة محددة، بل سنتحرم السلام و الإتفاق الذي بينهم، و حتى اليوم لم تشهد المنطقة اي مشاحنات او قتال بسبب الاحترام القائم بينهم. ولم تعلق أي جهة رسمية من السودان او مصر على هذا الإدعاء.