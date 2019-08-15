التعليقات: 0

إعلان وظيفة أم طلب زواج

عمدة ألمانية تعلن حاجة بلدتها لطبيب بطريقة غير تقليدية

عمدة ألمانية تعلن حاجة بلدتها لطبيب بطريقة غير تقليدية
weam.co/606914
وكالات - الوئام:

يبدو أن عمدة بلدة كولنبورج بولاية بافاريا الألمانية، كانت موفقة، عندما أشارت إلى حالتها الاجتماعية، في الإعلان الذي نشرته البلدية بحثا عن طبيب، حيث تلقت البلدية بالفعل الكثير من طلبات الراغبين في الحصول على الوظيفة.

وعلقت العمدة يوزيفا شميد (45 عاما) على تأثير الإشارة في الإعلان إلى أنها غير متزوجة، قائلة: “لقد كان تأثير هذه الإضافة الصغيرة مذهلا حقا”.

وأضافت العمدة، في تصريحات صحفية: “لم نكن نتوقع ذلك أبدا، لقد فوجئنا بعض الشيء”.

وكانت بلدية كولنبورج قد نشرت إعلانا في “دورية الأطباء الألمان” للبحث عن طبيب عام، أو طبيبة، مضيفة عبارة “العمدة لم تتزوج بعد”.

أكدت شميد أن البلدية على اتصال الآن، وبشكل محدد، مع طبيبة من منطقة فرانكفورت، بشأن الوظيفة.

وأشارت العمدة إلى أن بعض المتقدمين أبدوا اهتماما بأمر العمدة غير المتزوجة أكثر من اهتمامهم بالوظيفة، “ولكني لا أستطيع الرد على هؤلاء بسرعة”، حسبما أكدت العمدة.

روابط ذات صلة

العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

«تويتر» يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة «بير لاند» بين السودان ومصر

«تويتر» يوثق حساب رجل يدعي أنه وزير خارجية دولة «بير لاند» بين السودان ومصر

عفو مفاجئ ينقذ عمدة طهران السابق من الإعدام

عفو مفاجئ ينقذ عمدة طهران السابق من الإعدام

مودي: نصف منازل الهند بدون مياه شرب

مودي: نصف منازل الهند بدون مياه شرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>