السودان: المجلس العسكري يحسم أسماء “السيادي”.. واتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية

متابعات - الوئام

كشفت مصادر سودانية، اليوم الخميس عن أسماء المجلس السيادي الجديد في السودان.

ونقلت صحيفة “باج نيوز” السودانية عن مصادر مطلعة قولها إن “المجلس العسكري حسم خياراته فيما يتعلق بأسماء المجلس السيادي، باختيار خمسة من أعضائه الحاليين”.

وبحسب المصادر فإن الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس وبعضوية الفريق محمد حمدان “حميدتي”، والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبد الخالق وذلك من بين سبعة أعضاء كانوا يشغلون المجلس الانتقالي.

ومن المقر أن تحسم اليوم (الخميس) قوى الحرية والتغيير بحسب مصادر، أسماء المجلس السيادي ورئيس الوزراء واسمي القضاء والنائب العام في اجتماع موسع يضم “مجلس القيادة، الآلية التنسيقية، اللجنة العليا للترشيحات”.

واجتمعت اللجان الفنية لقوى التغيير أمس الأربعاء، لتسهيل الاختيارات في اجتماع اليوم.

في السياق، أعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية و التغيير إلى اتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية.

وأوضح ولد لبات في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من فجر اليوم “السبت” بقاعة الصداقة بالخرطوم عقب جلسة مفاوضات امتدت لأكثر من “5” ساعات أنه سيتم تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع عليه في احتفال كبير ، وأكد أن الطرفين اتفقا على أن يكون التوقيع النهائي الأحد القادم.

وأعلن الوسيط الإفريقي في وقت سابق قطع شوط كبير في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير، مؤكداً عقد جلسة أخرى مسائية الجمعة لاستكمال المفاوضات.