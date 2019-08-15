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لفتت الأنظار ولاقت الإعجاب

موكب واوركسترا وسيرك الورد يمزج الطبيعة مع الفن في موسم الطائف

موكب واوركسترا وسيرك الورد يمزج الطبيعة مع الفن في موسم الطائف
weam.co/606948
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

تمزج قرية ورد، الطبيعة مع الفن، في قالب فني إبداعي، مع اجمل العروض الراقصة والأنغام الموسيقية وبريق الوان وعبق ورود الطائف “مصيف العرب” التي تفاعلت مع الزوار ولفتت الأنظار ولاقت الإعجاب والإقبال المتزايد يوماً بعد آخر، وخاصة عروض “موكب واوركسترا وسيرك الورد”.

استقطب موسم الطائف اشهر الفرق الأوروبية المحترفة في مجال تقديم العروض الترفيهية والإبداعية، لإضفاء أجواء من البهجة والفرح، مع إضافة لمسة إبداعية عالمية، يعيش معها زوار قرية ورد بصفة يومية طوال شهر أغسطس.

في ظل ثمانية وردات معلقة، تعزف “أوركسترا الورد” اجمل النغمات الموسيقية، المستوحاة من مختلف الفنون حول العالم، في ثلاثة عروض يومية مسائية، وينطلق بعدها “موكب الورد” في جولة تفاعلية بين الحضور وحول حدود البحيرة الراقصة، وتتكرر أيضاً ثلاثة مرات يومياً، وسط إعجاب الكبار وابتسامات الصغار.

كما انطلقت في يوم ١١ أغسطس، عروض “سيرك الورد” التي تقدمها واحدة من اشهر الفرق الاوروبية، في عروض ترفيهية واستعراضات رائعة، طابعها الحماس ومضمونها جمال الورود، ولاقت كذلك تفاعلاً كبيراً وحضوراً لافتاً، وتستمر يومياً حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وبإمكان الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل والمواعيد، زيارة موقع “مواسم السعودية” الالكتروني saudiseasons.sa وحسابات موسم الطائف على جميع مواقع التواصل الاجتماعي @taifseason

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