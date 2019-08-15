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رافعا التحية والتهنئة لهم

وكيل النيابة العامة: القيادة سخرت كل الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن

وكيل النيابة العامة: القيادة سخرت كل الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن
weam.co/606959
واس - الوئام:

رفع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وأوضح معاليه أن ما تحقق من نجاح باهر وخدمة فائقة ولله الحمد والمنَّة جاء بفضل الله_عز وجل_ ثم بالمتابعة المباشرة و التوجيهات الحكيمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_ اللذين سخرا كل الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.

وفي الختام سأل الشلعان المولى_عز وجل_ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة والأعمال الجليلة المباركة وأن يزيدهم بموفور توفيقه وسداده ولما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يديم واحة الأمن والأمان ودوحة الرخاء والاستقرار على بلادنا الغالية_ إنه سميع مجيب_.

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