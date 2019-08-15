إسرائيل تمنع دخول نائبتين أمريكيتين معاديتين لليهود

متابعات - الوئام

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي للتلفزيون الإسرائيلي إن بلادها لن تسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر أراضيها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا سلطات الاحتلال إلى منع دخول النائبتين، معتبرا أن إسرائيل ستظهر “ضعفاً شديداً” حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين.

وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق أنّ إسرائيل تنوي منع زيارة النائبتين لتعبيرهما عن دعمهما لحركة مقاطعة الدولة العبرية.

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