مستشفى أجياد بمكة ينجح في تحرير أصابع عامل من البتر

مكة المكرمة - الوئام:

في حالة معقدة تمكنت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة من تخليص يد عامل علقت في مفرمة لحم، خلال عمله بموسم حج هذا العام.

وفور استقبال المستشفى الحالة، اكتشف أنه تم احتجاز يد العامل داخل مفرمة اللحم، أثناء قيامه بمهام عمله، مسببة له إصابات بالغة.

وعلى الفور تم مباشرة الحالة، وتمكن الفريق الطبي بالتعاون مع فريق إنقاذ الدفاع المدني من تحرير واستخراج يده العامل من الفرامة بأقل ضرر ممكن، باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة لمثل هذه الحالات.

وبعد استقرار الوضع الصحي للحالة، تم تحويلها إلى أحد المستشفيات التخصصية لعمل جراحة اليدين التجميلية.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف، خصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى و المصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية اللازمة لهم على مدار اليوم، فيما يقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.