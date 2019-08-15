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في حادثة نادرة.. حاجّة تلد توأمين في مكة.. والأب يشكر الفريق الطبي

في حادثة نادرة.. حاجّة تلد توأمين في مكة.. والأب يشكر الفريق الطبي
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شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة ولادة حالة نادرة لتوأمين بموسم حج 1440هـ لحاجة سورية تبلغ من العمر 23 عاما، بعدما فاجأتها آلام المخاض عن حمل استمر 34 أسبوعًا فقط، وهي في  الحمل الثاني لها بعد 5 سنوات.

واستدعت حالة الأم إجراء عملية قيصرية عاجلة، أجراها طاقم طبي متخصص، وأسفرت العملية عن ولادة اثنين من الذكور واثنتين من الإناث.

ونقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة بحالة مستقرة؛ ليتم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة للتنفس؛ حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح مابين 1300جرام و 1800 جرام.

وبينت الصحة أن اثنين منهما بحالة مستقرة وجيدة واثنين لديهما قصور بسيط في التنفس، وهم الآن تحت المتابعة والعلاج على أجهزه الأكسجين مع تغذية وريدية وصحتهم في تحسن.

من جهة أخرى، رفع والد المواليد شكره وتقديره على ماتلقاه من استجابة سريعة للحالة والرعاية الطبية لمواليده وزوجته شاكرًا جهود  الفريق الطبي المشرف على الحالة و الإدارة و جميع العاملين في المستشفى.

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