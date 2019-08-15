مفاريد الفترة المسائية.. تألق.. وإبداع.. وإثارة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

شهدت أشواط الفترة المسائية لسن المفاريد منافسة كبيرة حيث واصلت المطايا المشاركة تألقها واستطاعت «رسا» الفوز بالمركز الأول، لفئة البكار بتوقيت 3:05.1 للملك سعود فهيد الرملان وفي المركز الثاني حل «مبلش» لفيصل فهد الهاجري بتوقيت 3:02.2، وأنهت «دواشة» لفواز راجح السبيعي الشوط في المركز الثالث بتوقيت 3:05.1.

فيما حقق القعود (عز) صاحب المركز الأول في الشوط الرابع لمالكه علوش بن راجس الدوسري أفضل توقيت بين كل الأشواط بزمن وقدره “3:01.3” دقيقة.

المركز 5 الجزيرة لنواف محمد ابو ساق

المركز 6 شاهين لعلي مطارد اليامي

المركز7 الزعفرانه لتركي صهيب الدوسري

المركز 8 معاند لفيصل فهد الهاجري

المركز 9 دمعه لنواف محمد أبو ساق

المركز10 مبلش لناجي مسفر العجمي

المركز11 الهايله لنواف سلمان العتيبي

المركز12 الكايف لتركي حماد الرشيدي

المركز13 سيافه لصالح عبدالله آل رزق

المركز14 غنام لطالب سعد المري

المركز15 جبارة لسالم سعيد المري

المركز16 شباب لعلي ربيع العجمي

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي انطلق صباح هذا اليوم وشهد مشاركة مايقارب 1500 مطيه مقسمة على 32 شوط منها 16 شوطا في الفترة الصباحية و16 شوطا في الفترة المسائية.

وتعليقا على أبرز ما جاء في الأشواط المسائيه تحدث نائب رئيس لجنة الهجن في مملكة البحرين وعضو المنظمه الدولية للإبل عادل الكعبي حيث أشار إلى أن كافة الأشواط شهدت منافسات مثيرة وحضور كبير وعزا الكعبي ذالك إلى أهمية الحدث الكبير وهو مهرجان ولي العهد للهجن الذي يشكل تظاهرة ثقافية راقية وجوائز تعد الأعلى وفعالياته عالمية متنوعة.