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القائد حنبعل بـ”جناح تونس” يستوقف زوار سوق عكاظ بموسم الطائف

القائد حنبعل بـ”جناح تونس” يستوقف زوار سوق عكاظ بموسم الطائف
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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

أبرز “جناح تونس” المشارك في سوق عكاظ 13، ضمن موسم الطائف، القائد حنبعل بن حملقار برقا، القائد العسكري القرطاجي وهو على ظهر الفيل في صورة مُجسّم تجسد عبقرية هذا القائد العسكري الفذة.
ويستوقف الزائر للجناح المجسّم، حيث يتعرّف من خلاله بهذا القائد الكبير، الشهير من مواليد ضواحي تونس، حنا بعل أو بهانيبال العسكري القرطاجي فينيقي ينتمي إلى عائلة بونيقية عريقة، ويُنسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك التي لا تزال معتمدة حتى اليوم، في حين كانت من أكبر إنجازاته خلال الحرب البونيقية الثانية، عندما سار بجيش يضم فيلة حربية، من أيبيريا إلى شمال إيطاليا عبر جبال البرانس وجبال الألب، مُحققاً بذلك ثلاثة انتصارات مثيرة في معارك تريبيا وبحيرة تراسمانيا وكاناي، وبعد الحرب ، أصبح هانيبعل حاكماً لقرطاجة.
يذكر أن الجناح التونسي في سوق عكاظ يُبرز الطراز المعماري المتميز وأصوات الترحاب التونسي بلهجته الجميلة ونسمات عطوره، وأصوات الموسيقى الخاصة، مع فرصة اقتناء السجاد التونسي بتقنيتها الخاصة المستمدة من التراث البربري بأنواعه المختلفة مثل: المرقوم، والكليم، والزربية والبخنوق الحاضرة من جميع المناطق التونسية، وكذلك البلغة التونسية، وهي نوع مميز من الأحذية الخاصة، تُصنع بمنتجات تونسية من جلود الماعز والبقر والعلوش والجمال والخيط المشمع القوي وخيط الحرير للتطريز، فضلاً عن استعراض المطبخ التونسي للعديد من النكهات المميزة.

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