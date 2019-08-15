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ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى

ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى
weam.co/606999

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين جلالته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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