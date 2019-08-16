فايرفوكس لأندرويد يتيح تسجيل الدخول ببصمة الأصابع

متابعات- الوئام:

أعلنت شركة موزيلا أن متصفح فايرفوكس للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد يتيح حالياً تسجيل الدخول بدون كلمات مرور، حيث تتم عملية تسجيل الدخول عن طريق الوظائف البيومترية مثل بصمة الأصابع.

وأوضحت شركة موزيلا أن عملية تسجيل الدخول تتم بواسطة طريقة مصادقة الويب WebAuthn، والتي أصبحت معياراً للإنترنت أخيراً.

وإلى جانب دعم متصفح الويب لهذه المصادقة، فإن الخدمة المعنية يجب أن تدعم هذه الطريقة أيضاً، ويحتاج المستخدم إلى أحد مكونات التعريف فقط من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول، مثل مستشعر بصمة الأصابع في الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل هذه المصادقة كعامل ثانٍ عند تسجيل الدخول من أجل تأمين الحساب بصورة أفضل، وتعمل طريقة المصادقة ثنائية العامل 2FA على النحو التالي: يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور، وبعد ذلك يتعين عليه تحديد هويته بواسطة مكون ثان، مثل وحدة USB أو هاتف ذكي مثبت عليه تطبيق أو إحدى طرق تسجيل الدخول البيومترية.

وهناك بعض خدمات الويب، مثل دروب بوكس وفيس بوك وغوغل، تدعم طريقة المصادقة WebAuthn ولكن كعامل ثان، وليس لتسجيل الدخول المباشر، وينطبق الأمر ذاته على شركة مايكروسوفت، حيث يعمل تسجيل الدخول بواسطة المصادقة ثنائية العامل WebAuthn-2FA في بيئة عمل ويندوز فقط.