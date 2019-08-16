«فيفا» يعاقب عضو سابق في كونميبول بالإيقاف مدى الحياة

زيورخ- الوئام:

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، رومير أوسونا، بسبب تلقيه رشى.

وأوضح “فيفا” إن الإجراءات المتخذة ضد المسؤول البوليفي تستند بشكل خاص إلى دوره في منح عقود لشركات تتضمن حقوقاً إعلامية وتسويقية لمسابقات الاتحاد بين عامي 2012 و2015.

وشغل أوسونا منصب أمين صندوق الكونميبول لمدة 27 عاماً، وتم توجيه الاتهام إليه في الولايات المتحدة في 2015 بسبب ادعاءات بتورطه في تلقى رشى بلغ مجموعها 200 مليون دولار.كما عمل أيضاً كعضو في لجنة فيفا للتدقيق والامتثال.