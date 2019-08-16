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سيطروا عليه فور الهبوط للأرض

مخمور أيسلندي يحاول اختطاف طائرة ركاب

مخمور أيسلندي يحاول اختطاف طائرة ركاب
weam.co/607066
أوسلو - وكالات - الوئام

اضطرت طائرة، تابعة لشركة Wizz Air كانت تحلق في رحلة بين آيسلندا وهنغاريا، إلى الهبوط في مطار “ستافنجر” في النرويج، إثر محاولة رجل مخمور اقتحام قمرة الطيار.
وتلقت الشرطة النرويجية بلاغا من طاقم الطائرة قبيل هبوطها في المطار، يفيد بمحاولة مواطن آيسلندي مخمور اقتحام قمرة الطيار، في حين تمكنت العناصر الأمنية من السيطرة على الوضع فور هبوط الطائرة.
واستطاع طاقم الطائرة كبح جماح الرجل المخمور وإخضاعه، ريثما هبطت الطائرة وألقت الشرطة القبض عليه، في حين أكد مصدر أمني أن الرجل كان هادئا لحظة اعتقاله.
ترجح الشرطة النرويجية أن حالة السكر التي كان فيها الراكب، هي سبب الحادثة، ولكنه قد يقبع في السجن 3 سنوات إذا تبين أنه قد بيّت تعريض الطائرة والركاب للخطر. وفي حال ثبت عكس ذلك، سيسجن 6 أشهر لخرقه تعليمات طاقم الطائرة.

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