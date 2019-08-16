تركي آل الشيخ: آلميريا لم يتعاقد مع أي لاعب في الدوري السعودي

متابعات - الوئام

نفى تركي آل الشيخ، مالك نادي آلميريا الإسباني، اليوم الجمعة، تعاقد ناديه مع أي لاعب في الدوري السعودي، على الأقل خلال الفترة الحالية.

وكتب آل الشيخ تغريدة، عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، قال فيها: “بدأت الإشاعات.. لن تتم صفقة مع أي لاعب في الدوري السعودي في الفترة الحالية”.

يذكر أن نادي آلميريا الإسباني عقد مؤتمرًا صحفيًا، الأسبوع الماضي، شرح فيه أهداف مشروعه الكروي في الموسم الجديد، كما قدم مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي اختير لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب أوسكار فيرنانديز.