التعليقات: 0

يحضره رؤساء وسفراء دول وممثلو منظمات

اكتمال التحضيرات لتوقيع اتفاق الخرطوم بمشاركة عالمية واسعة

اكتمال التحضيرات لتوقيع اتفاق الخرطوم بمشاركة عالمية واسعة
weam.co/607088
الخرطوم - وكالات - الوئام

أكمل طرفا الاتفاق في السودان، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تحضيرات التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية، يوم غد السبت، بحضور عدد من رؤساء الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول والمنظمات والسفراء المعتمدين لدى السودان.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، أن المجلس أنهى بجميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.

روابط ذات صلة

الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

السودان: تعديل بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء إلا بموافقة “العسكري” وقوى التغيير

السودان: تعديل بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء إلا بموافقة “العسكري” وقوى التغيير

تعرف على أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان

تعرف على أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان

قوى الحرية والتغيير في السودان: التوقيع على الإعلان الدستوري غدًا

قوى الحرية والتغيير في السودان: التوقيع على الإعلان الدستوري غدًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>