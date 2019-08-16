اكتمال التحضيرات لتوقيع اتفاق الخرطوم بمشاركة عالمية واسعة

الخرطوم - وكالات - الوئام

أكمل طرفا الاتفاق في السودان، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تحضيرات التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية، يوم غد السبت، بحضور عدد من رؤساء الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول والمنظمات والسفراء المعتمدين لدى السودان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، أن المجلس أنهى بجميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.