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بلاغ كاذب يدفع السلطات الأرجنتينية إلى إخلاء ملعب بومبونيرا

بلاغ كاذب يدفع السلطات الأرجنتينية إلى إخلاء ملعب بومبونيرا
weam.co/607105
وكالات- الوئام

أخلت السلطات الأرجنتينية، مساء أمس الخميس، ملعب “بومبونيرا” الشهير، معقل نادي بوكا جونيورز لكرة القدم، بعد تلقيها تهديدات بوجود قنبلة داخل الملعب.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات عدم وجود شيء مثير للشبهات.

ووفقا، لوسائل الإعلام المحلية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مجهول بوجود قنبلة في ملعب بوكا جونيورز مساء أمس، مما اضطرها إلى إخلاء الموقع من العاميلن والزائرين.

ولكن بعد أن قامت قوات الأمن بتفتيش جميع منشآت الملعب، أعلنت أن البلاغ الذي وصل إليها كان كاذبا، كما سمحت مرة أخرى بدخول الزائرين والعاملين.

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