سوريا.. ارتفاع قتلى المعارضة وقوات النظام في قصف متبادل بإدلب

وكالات- الوئام

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى المعارضة في الاشتباكات مع قوات النظام السوري في القطاع الجنوبي من ريف إدلب ارتفع إلى 18، فيما ارتفع عدد قتلى قوات الأسد إلى 13.

وكان المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له قد ذكر في وقت سابق أن سبعة من المعارضة وخمسة من القوات السورية قد لقوا حتفهم في الاشتباكات.

وفي السياق ذاته ارتفع إلى 53 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام على كل من التمانعة وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحيش ومحاور التماس جنوب إدلب، بينما ارتفع إلى 58 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس وحيش ومحيط خان شيخون والشيخ مصطفى ومعرة

حرمة والركايا ومحاور التماس في ريف إدلب الجنوبي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (3423) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 من أبريل الماضي، حتى اليوم الجمعة.