التعليقات: 0

“الصحة” تنقذ حاجا هنديا دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره

“الصحة” تنقذ حاجا هنديا دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره
weam.co/607130
مكة- الوئام

أنقذت “الصحة”، ممثلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًا هنديًا، دخل جزء من أمعائه إلى تجويف صدره وتسبب في انسداد معوي وقصور في التنفس، وأجري له تدخل جراحي عاجل ساهم في شفائه.

وكان الحاج قد راجع قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وهو يشتكي من ضيق في التنفس وقيء وإمساك، مشيرًا إلى تفاقم حالته بعد أدائه مناسك الحج.

وأجرت “الصحة” الكشوفات اللازمة، وأظهرت الأشعة وتشخيص حالة المريض معاناته من فتق بعضلة الحجاب الحاجز من الجهة اليسرى وأن جزء كبير من الأمعاء دخلت في تجويف الصدر ما سبب له انسدادًا معويًا وقصور في التنفس بالرئة اليسرى.

وقام فريق طبي بمستشفى النور، تفاديًا لحدوث غرغرينا للأمعاء، بإجراء تدخل جراحي عاجل وإصلاح الفتق باستخدام المنظار الجراحي (ثقوب صغيرة) في تجويف البطن وإعادة الأمعاء وخياطة الفتق ووضع شبكة من نوع خاص وتثبيتها بأدوات تثبيت خاصة.

وتم نقل الحاج بعد ذلك إلى العناية المركزة على التنفس الاصطناعي وفي اليوم التالي تم نزع التنفس الصناعي وتبين عودة التنفس الطبيعي للمريض وتحسن حالة الرئة اليسرى وتماثل المريض للشفاء حيث تم نقله من العناية المركزة إلى التنويم لاستكمال العلاج تمهيدًا لمغادرته المستشفى خلال اليومين القادمين.

روابط ذات صلة

السيجارة الإلكترونية تفتح باب المستشفيات لعشرات من مراهقي أميركا

السيجارة الإلكترونية تفتح باب المستشفيات لعشرات من مراهقي أميركا

إجراء 787 عملية تخصصية في القلب لـ”الحجاج” بمدينة الملك عبدالله الطبية

إجراء 787 عملية تخصصية في القلب لـ”الحجاج” بمدينة الملك عبدالله الطبية

“الصحة” تجمع حاجة إندونيسية بأسرتها في مكالمة جماعية صباح العيد

“الصحة” تجمع حاجة إندونيسية بأسرتها في مكالمة جماعية صباح العيد

“الصحة” تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية بعملية قلب مفتوح ناجحة

“الصحة” تنهي معاناة حاج صومالي من الأزمات القلبية بعملية قلب مفتوح ناجحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>