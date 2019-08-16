بلدية عنيزة تكثف جهودها في المدينة الغذائية

تبذل بلدية محافظة عنيزة جهودا حثيثة في موسم عنيزة للتمور والذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية ويستمر لمدة شهرين، وقد انطلقت مرحلة مزاد المدينة الغذائية يوم أمس الأول.

وبيّن رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف بن حمدان العتيبي أنه نظراً للنجاحات السابقة التي حققها موسم عنيزة للتمور ولكونه بات لزاماً مواكبة تلك النجاحات والتطور فإنه قد بدأ العمل منذ وقت مبكر لتجهيز المدينة الغذائية وبما يتماشى مع الأعداد الهائلة من التمور الواردة للمدينة الغذائية وكذلك عدد الزوار حيث تم تجميل الموقع وإحاطته بالنخيل والمسطحات الخضراء وزيادة عدد البوابات.

وأضاف: “تقع المدينة الغذائية على مساحة مليون متر مربع منها مساحة 75 ألف متر مربع خصصت كساحة للمزادات اليومية، وتنقسم لـ 70 مساراً وتحمل أكثر من 10 آلاف عربة ألمنيوم “ذكية” تتميز بالوزن الخفيف وسهولة وخفة التنقل، مما جعلها تشكل أهمية بالغة في جذب البائع والمشتري والمزارع والتاجر إضافة إلى تنظيف وتعقيم مساحة المزادات اليومية والعربات بشكل دوري حفاظاً على صحة الجميع”.

واختتم العتيبي تصريحاته بقوله: “تم تكثيف الأداء في المختبر الصحي الذي يعتبر أحد امتيازات موسم عنيزة للتمور وركيزة اطمئنان للمستهلك إذ تم وضع خطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة و الكشف على المنتج إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للموقع وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين”.