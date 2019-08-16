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وزير الإعلام اليمني: بيان المجلس الانتقالي يؤكد تجاهله الجهود المبذولة من الأشقاء في السعودية

وزير الإعلام اليمني: بيان المجلس الانتقالي يؤكد تجاهله الجهود المبذولة من الأشقاء في السعودية
weam.co/607153
الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن بيان المجلس الانتقالي يؤكد مضيه في سيناريو الانقلاب وتجاهله للجهود التي يبذلها الأشقاء في الممكلة العربية السعودية لاحتواء الأحداث في محافظة عدن وعودة الأوضاع لطبيعتها، بل والسعي للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية خدمة للاجندة الايرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن ما قام به المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن ليس انقلابا على الحكومة الشرعية وتهديد للنسيج الاجتماعي وضرب المشروع الوطني فحسب، فأهم وأخطر نتائجه هي ضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الايرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة واداتها المتمثلة بالمليشيا الحوثية.

وتابع أن أي تمرير أو تماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن بهذا الظرف يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة اليمنية المنتخبة من كافة أبناء الجمهورية اليمنية بحدودها الجغرافية وسيادتها القانونية.

وأكد أن الحكومة سوف تقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة اي محاولة للمساس بكينونة الدولة، وكما واجهنا المليشيا الحوثية الايرانية فسنواجه اي تشكيلات مسلحة خارج أطار مؤسسة الجيش والأمن ونحذر من تداعياتها المستقبلية وانها بذور للعنف والفوضى والاحتراب الأهلي.

وأشار إلى تجديد الثقة بأهلنا وأشقائنا بالمملكة العربية السعودية ودعمنا الكامل لجهودهم لإنهاء الانقلاب واحتواء الأحداث في محافظة عدن، فموقف قيادة وحكومة المملكة واضح وثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن ومن يرفع راية التوحيد لا يمكن إلا ان ينتصر لهذه القيم والتاريخ يخبرنا بذلك.

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