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القبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وأمير مكة يوجه بترحيلهم وتكريم المبلّغ

القبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وأمير مكة يوجه بترحيلهم وتكريم المبلّغ
weam.co/607158
مكة الوئام حجب العصيمي
ألقت الجهات الأمنية، القبض على وافدين في “الشميسي” بالقرب من العاصمة المقدسة مكة المكرمة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.
جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن للحظة عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.

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