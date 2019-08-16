شاهد.. افتتاح معرض تعريفي للقوات المسلحة بسوق عكاظ بموسم الطائف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

افتتح قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، اللواء محمد بن وادع الثبيتي، بمقر سوق عكاظ الـ 13 اليوم، ضمن موسم الطائف، أعمال معرض القوات المسلحة، بتنظم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يُثري زوار سوق عكاظ بالمعلومات عن الآليات والمعدات ومراحل تطورها.

ولدى وصوله مقر سوق عكاظ ، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض الذي يضم مشاركة القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وقوات الصواريخ الإستراتيجية، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية.

وتجول اللواء الثبيتي ومرافقوه على أرجاء المعرض المتضمن في عرض للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية ، والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية ، وطائرة من نوع ( ف 5 B) تابعة للقوات الجوية ، وعرضاً لقنابل ذات أوازن مختلفة ، وبندقية (أم 106).

كما شملت الجولة على معرض يضم لوحات بأسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف ، كذلك أجنحة تعمل على تثقيف زوار سوق عكاظ صحياً من خلال إدارة الخدمات الطبية ، والإطلاع على الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن ، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو لي عهده الأمين.

وفي نهاية الجولة أدلى قائد كلية الملك عبدالله الجوية الثبيتي بتصريح صحفي رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ ، والذي تحقق عاماً بعد عام.

وقال “شرُفت هذا اليوم بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات سوق عكاظ نيابة عن قائد منطقة الطائف العسكرية لهذا العام”، مبدياً سروره بماشاهده من تجهيز من كافة أفرع القوات المسلحة بالطائف ، ومقدّماً في الوقت ذاته شكره لكل من كان خلف هذه الجهود التي تعكس مقدرات القوات المسلحة.