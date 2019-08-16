إصابة 13 شخصا في تصادم 7 سيارات بجدة

جدة - الوئام - هاني الثبيتي

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم على طريق مكة جدة السريع في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، تلقت مساء اليوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق مكة المكرمة جدة السريع بعد كوبري الحرس باتجاه جدة، ونتج عنه 13 إصابة.

وأضاف أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت 5 فرق إسعافية لموقع الحادث بأشراف القائد الميداني موسى القرني، حيث تبيَّن وجود اصابتين، متوسطة و ١١ إصابات بسيطة منها حالتي أطفال.

وقال أبو زيد: قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة فيما نقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز و ٣ حالات تم تقديم الخدمة الاسعافية لهم في الموقع ورفضوا الانتقال للمستشفى .