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ضمن مشروع برامج الطفولة

التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال

التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال
weam.co/607190
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة عن فرص وظيفية بمسمى “موظفة خدمات” ضمن مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة في مدارس تعليم رياض الأطفال في عدد من مدن ومحافظات المملكة (المطلوب ثانوية عامة).

ومن شروط الوظيفة:
سعودية الجنسية.
خلو المتقدمة من سوابق لدى الجهات الأمنية.
شهادة ثانوية عامة.
أن تكون لائقة طبياً.
القيام بمهام الوظيفة وفق شروطها وواجباتها.
اجتياز الكشف الطبي.
اجتياز المقابلة الشخصية.

وتكون المهام و الواجبات هي:
1. مرافقة الأطفال من وإلى بوابة المدرسة.
2. عدم السماح لأي طفل اطالب لة) بالخروج من المدرسة
أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من الإدارة.
3. مشاركة المناوبات في الحفاظ على أمن وسلامة (الطفل
الطالب /ة قبل وبعد الدوام الرسمي.
4. التعامل مع الأطفال حسب الأساليب التربوية لرياض
الأطفال.
5. مرافقة الأطفال إلى دورات المياه وتقديم المساعدة عند
اللزوم.
6. تهيئة الملعب الداخلي الخارجي قبل خروج الأطفال للعب
وفق النظام المتبع في المدرسة.
7. القيام بدورها المحدد في خطة الإخلاء المدرسي في
الحالات الطارئة.
8. التأكد من خلو المدرسة من جميع الأطفال الطلاب
الطالبات في نهاية الدوام المدرسي.
9. القيام بأي مهام تكلف بها في مجال اختصاص عملها.

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