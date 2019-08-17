رئاسة الهيئات جهود وإنجازات

عبدالرحمن السدر

إن من نعم الله على هذه البلاد الطاهرة المباركة خدمة الحجاج والعناية بهم من خلال العديد من الجهات الحكومية والمنظمات التطوعية التي تسخر مالديها من تقنيات وإمكانيات تتفاوت في أشكالها وطرقها لكنها تحقق الهدف السامي وهوخدمة الحاج و المعتمر والزائر، ولم تألوا حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _ أعلى الله ذكره وحفظه _ وسمو ولي عهده الأمين ساعده الأيمن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ رفع الله مقامه ونصره _ في دعم الجهات بكل ما تحتاجه و يعينها على ضيافة و رعاية ضيف الرحمن، فكان هم القياده الحكيمة أن تتميز الجهات المشاركة في أدائها عبر ما تقدمه في موسم الحج من جهد يعكس و يترجم رعاية ولاة الأمر و اهتمامهم بما يتلقاه المسلم الراغب في أداء شعيرة الحج من دولته و وصولاً إلى المشاعر المقدسة و إلى عودته إلى بلاده.

فما كان من هذه الجهات العاملة في الحج إلا المسابقة إلى العناية الفائقة لهذا الزائر الكريم الذي قدم لأداء نسكه ليتنعم بوافر الخدمة والرفاهية وسط تميز من هذه الجهات.

ولقد كان من تلك الجهات المتميزة في أدائها وأفكارها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تولى رئاستها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند _ حفظه الله _ هذا العالم النبيل الذي جمع له الله بين القول والفعل فكان لأفعاله إنجازات وحضور وتميز فلم يرض بالقليل ولا بالتكرار، فكان همه التغير وبكل تميز وإتقان.

وإن المتابع لهذه الجهود ليتبين له قليل من كثير ومنها ما يلي:

أولاً: دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا المرفق الهام ومنسوبيه بما يكفل تميزه في أعماله المناطة به.

ثانياً: الإشراف المباشر من معالي الرئيس العام _ يحفظه الله _ لكافة الأعمال التي تقدم لضيوف الرحمن وحضوره بين منسوبيه في المشاعر وتفقد الإستعدادات التي تقدم للحجاج، فهذا وحده بعد توفيق الله كافل للتميز والحضور بأرقام تبهر المتأمل والمتابع.

ثالثاً: التنوع والتجديد والتميز في الطرح فقد إنفردت الرئاسة عن غيرها في هذا الموسم بمراكز التوعية الرقمية التي دشنها معاليه والتي تم الإعلان عنها في حساب الرئاسة في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر.

وكذلك نشر المواد التوعوية عبر منصة زاد الحاج، وهي منصة توعوية بخمس عشرة لغة عالمية تحتوي كتباً إلكترونية، وموادً مرئية، وموادً سمعية لنشر ما يحتاجه الحاج في تقويم عبادته وطاعته لله جل وعلا.

رابعاً: لم يكن الهدف من تلك الجهود المبذولة لنيل الأرقام فحسب، بل شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دراسة العوامل المؤثرة في فعالية وسائل التوعية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

خامساً: من حق كل مواطن محب لوطنه أن يفتخر بما تقدمه بلادنا لضيوف الرحمن وأتشرف أن أكون منهم، فلم تكن لتلك الجهود أن تظهر لولا توفيق الله، ثم الدعم اللامحدود من هذه الدولة الكريمة المباركة.

سادساً: ليست جهود الرئاسة المبذولة في الحج على سبيل الحصر، ولكن ما تمت مشاهدته وقراءته من جميع الجهات مدعاة للفخر والإعتزاز، فالهدف سامي والرسالة عظيمة والجهود تكاملية.

سابعاً: ما سطرته من هذه التأملات جزء يسير مما أعلنت عنه الرئاسة عبر حسابها.

مسك الختام: نفتخر بكم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلقد جمع الله لكم العلم والعمل، والفقه والتأمل، والجهد والتميز، والخلق والتواضع، كما نفتخر بزملائكم منسوبي هذا الجهاز المبارك، زادكم ربي من واسع كرمه وجزيل إفضاله.

أسأل الله العلي الأعلى الكريم الأغلى أن يحفظ ولي أمرنا قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان _ أعز الله به الإسلام وأعزه بالإسلام _.

وأن يحفظ وولي عهده الأمين والشهم الكريم مؤسس الرؤية الطموحة ومهندسها الأمير محمد بن سلمان _ حرسه الله ووفقه _.

اللهم احفظ بلادنا وعلمائنا ورجال أمننا ومقدساتنا إنك سميع مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.