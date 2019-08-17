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اثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه

إختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

إختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة
weam.co/607217
القصيم- الوئام- عبد الله العازمي:

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تحقق في إختفاء طفل حديث الولادة أمس (الجمعة)، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وبينت صحة القصيم في بيان صحفي أصدرته بأن الطفل اختفى اثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم ولم يكن في غرفة الحضانة.

وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق في القضية.

واكدت صحة القصيم بأن المستشفى إتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.

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