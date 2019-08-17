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سجل ثالث أسبوع من المكاسب

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الأسهم والدولار
weam.co/607243
لندن- الوئام:

تراجعت أسعار الذهب مع صعود الأسهم والدولار، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدا المعدن النفيس على تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1513.17 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع مرتفعا أكثر من واحد في المئة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1523.60 دولار للأوقية.

وقادت آمال في مزيد من التحفيز الرسمي للاقتصاد وانحسار صعود سوق السندات، موجة صعود واسعة للأسهم الأمريكية في ختام أسبوع مضطرب.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

وصعد الذهب أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر وسط هبوط عوائد السندات العالمية وهو ما يسلط الضوء على التوترات التجارية وسلسلة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال حول العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 17.13 دولار للأوقية، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 848.00 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1448.83 دولار للأوقية.

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