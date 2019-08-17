روسيا تدرس تقليص أيام العمل إلى 4 أسبوعيا

موسكو – وكالات – الوئام

أعلن نائب رئيس مجلس الدوما، أندريه إساييف، أن الحزب الحاكم في روسيا، “روسيا الموحدة”، يدعم مقترحا جديدا يطالب بتقليص أيام الدوام الأسبوعي في البلاد لـ 4 أيام فقط.

وأضاف المشرع الروسي البارز أن إدراج أسبوع عمل أقصر يمنح الموظفين الروس وقتا إضافيا لعائلاتهم ومصالحهم الخاصة، دون أن يؤثر ذلك على قيمة دخلهم الشهري. كما من المتوقع أن يقلص الإجراء، في حال تطبيقه، من نسبة البطالة.

وقال إساييف إن تطبيق جدول العمل الجديد سيتم بشكل تدريجي، حتى يتسنى للشركات والموظفين التأقلم على التغيير، في حين يبدأ العمل على مشروع القرار مع بداية الشهر المقبل.

وفي السياق نفسه، كشف استطلاع للرأي، نظم في شهر يونيو الماضي، أن قرابة نصف السكان (43%) يعارضون المقترح الجديد، إذ يخافون أن يؤثر ذلك على الدخل الشهري، بينما أكد إساييف أنه يتوجب الإبقاء على الرواتب الشهرية دون تغيير.

كان مقترح الأربعة أيام قد صدر أول مرة عن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، بينما باشر إلى تأييده أكبر مجموعة نقابية في روسيا، “اتحاد النقابات المهنية المستقلة”.