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يقترب من الأرض في أبريل المقبل

“ناسا” تطارد نيزكاً قد يهدد البشرية بالانقراض

“ناسا” تطارد نيزكاً قد يهدد البشرية بالانقراض
weam.co/607285
واشنطن - وكالات - الوئام

تراقب “ناسا” مسار النيزك “1998 OR2″، وذلك نظراً لمروره الخطير قرب الأرض في أبريل عام 2020.

وبحسب مركز دراسة الأجسام القريبة التابع لوكالة ناسا، فإن قطر النيزك يبلغ 4114 متراً تقريباً ويُتوقع أن يقترب من كوكب الأرض في 29 أبريل 2020.

وبحسب صحيفة “إكسبرس”، سيكون النيزك على بُعد نحو ستة ملايين كيلو متر، وعلى الرغم من أنه قد يبدو آمناً، إلا أن هناك احتمال حدوث خطأ ما في مساره، بسبب تأثير “ياركوفسكي”، وهو القوة التي تجعل النيازك والكويكبات تنحرف عن مسارها بشكل كبير، عن طريق تعديل مدارات الأجسام الفضائية بسبب انبعاث إشعاعات الشمس عن أحد وجوه النيزك، حيث تعمل هذه الانبعاثات كنوع من الدوافع ما يؤثر في مسارها، مما يصعّب على العلماء تخمين مسار النيزك بشكل مؤكد.

ووفق الصحيفة، فإن حدث هذا سيكون مصيرنا كمصير الديناصورات، أيّ الانقراض المحتم.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي؛ حيث لا يبدو أن نيزك OR2 1998 يريد أن يصطدم بنا، لكن قد يحدث خطأ ما، ولن تكون الأرض جاهزة في أبريل لمواجهة الكويكب المتوجّه نحوها.

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