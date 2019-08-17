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لم يتسبب في أي إصابات

أرامكو تسيطر على حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبه

أرامكو تسيطر على حريق محدود بأحد مرافق معمل حقل شيبه
weam.co/607290
متابعات - الوئام

سيطرت فرق الاستجابة في أرامكو السعودية على حريق محدود، وقع صباح اليوم، في أحد مرافق معمل شيبه للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات، ولله الحمد. بحسب بيان للشركة

وأكدت الشركة أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. وسنوافيكم بمزيدٍ من التفاصيل حال توفرها.

في السياق، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون ” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

وأوضح وزير الطاقة أن الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة، مؤكدا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.

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