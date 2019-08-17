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أعربوا عن سعادتهم بالزيارة الميمونة والمكرمة المباركة

5230 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة

5230 حاجًا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة
weam.co/607291
المدينة المنورة – وكالات - الوئام

غادر المدينة المنورة اليوم 1730 حاجا وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجا وحاجة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين، لدى مغادرتهم المملكة، عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، على هذه المكرمة المباركة.

ونوّهوا بالجهود المباركة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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