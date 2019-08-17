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يقدم المعرفة في قالب ترفيهي لجميع افراد العائلة

شاهد: جناح «الجاحظ» جذب اعداداً كبيرة من زوار سوق عكاظ

شاهد: جناح «الجاحظ» جذب اعداداً كبيرة من زوار سوق عكاظ
weam.co/607302
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

افتتح موسم الطائف يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، “جناح الجاحظ” في قلب سوق عكاظ، والذي يضم مجموعة من الانشطة والزوايا والفعاليات، التي تستعرض سيرة وحياة وعلوم ومؤلفات واحد من أهم علماء العرب، الذي توفي عام 255 للهجرة، وترك أثراً وثروة علمية وادبية في مختلف المجالات.

شهد جناح الجاحظ إقبالاً كبيراً لفت الأنظار، في اول ايام افتتاحه، وجذبت الزوايا المبتكرة والعروض الإبداعية الحضور، وخاصة مسرح الطفل، وسينما الأطفال، وزاوية الالعاب عن طريق ارتداء النظارات ثلاثية الأبعاد، ليعيش الزوار وخاصة الاطفال تجربة ممتعة وثرية.

يقدم المعرض العلوم والمعارف في قالب ترفيهي، حيث يقدم الأطفال على المسرح مشهداً تمثيلياً يحكي بعض تفاصيل حياة الجاحظ، وتستعرض سينما الأطفال لحظات مهمة في حياة العالم وهو يقوم بالتدوين والكتابة، مع عرض لمساهماته في مجال الأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة وغيرها، بالإضافة لأهم مؤلفاته مع التركيز على كتاب “الحيوان” الذي يعد موسوعة علمية، ونموذجاً يحتذى في مجال البحث العلمي.

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