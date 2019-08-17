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وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية

مهرجان الهجن: “الجربوعي” يحسم الشوط الرئيسي.. و”مداهم” الأسرع لـ خط النهاية

مهرجان الهجن: “الجربوعي” يحسم الشوط الرئيسي.. و”مداهم” الأسرع لـ خط النهاية
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية في الفترة الصباحية التي تضمنت تنفيذ 16 شوطا مخصصة للحقايق ( بكار – قعدان) عام بمسافة 3 كيلومترا.

وشهدت الاشواط منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمظمرين وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل “مداهم” لجابر ربيع صالح الجابر المري افضل توقيت (4:29:42) في أشواط الفترة الصباحية بظفره بنوماس الشوط الرابع.

وأحرزت “بدل ” لسعيد راشد صالح المري لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق البكار بعدما احتلت المركز الأول في الشوط الأول، فيما حقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان “ولد متعب” لعلي راشد المري بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الثاني.

وفازت بالشوط الثالث “الماهره”لـ علي راشد سعيد الجربوعي المري، فيما جاءت نتائج باقي الأشواط على النحو التالي:

الشوط 5: “سلام” لـصالح محمد مسفر اليامي.
الشوط 6:”قناد” لـ فليح سويلم محمد الضريغط العنزي.
الشوط7: “تكريم” لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري.
الشوط 8:”ارسال” لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي.
الشوط 9:”بلشة” لـفيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد.
الشوط 10:”مبلش” لربيع خميس صالح الهمامي.
الشوط 11:”جلموده” لعبيد ذيب محمد الطوال الدوسري.
الشوط14:”بركان” لعلي ناصر جابر الغفراني المري.
الشوط 13:”إلتماس” لمحمد علي حمد الفهيدة المري.
الشوط 14: “عقاب” لناصر عبدالهادي صالح الجفران المري.
الشوط 15: “الشايبة” لسالم حمد المري.
الشوط 16: “أدهم” لناحي مسفر العجمي.

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