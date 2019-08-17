الجبير: المملكة تتطلع لتحصين اتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

متابعات - الوئام

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، إن “اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق”.

وأضاف الجبير، في بيان، أن “المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج”.

واستطرد: “تتطلع المملكة العربية السعودية أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي #السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره”.

واختتم بيانه مؤكدا أن “استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين”.