“الترفيه” تطلق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المشاركة في “موسم الرياض “

واس - الوئام:

أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الرياض من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع، وذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها الهيئة لإنجاح موسم الرياض “أحد مواسم السعودية”–

وتهدف البوابة التي يمكن الدخول إليها عبر الرابط https://riyadhseason.gea.gov.sa إلى منح الفرصة للجميع كلٌ في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي سينطلق في الـ 15 من أكتوبر المقبل ويمتد حتى الـ 15 من ديسمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لطالبي إقامة الفعاليات الترفيهية، أو المساهمة في التطوع، أو طلب رعاية الموسم، أو المصورين الهواة، أو المشاركة بالمطاعم، أو المواهب الشابة، أو الراغبين باستئجار مساحات العرض (البوثات)، تعبئة النماذج الموجودة على الرابط، وستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم تؤكد تسجيله، وستكون هناك لجنة مخصصة لتقييم الطلبات وسيتم إشعار المقبولين في مدة أقصاها منتصف شهر سبتمبر المقبل، علماً أنه سيستمر تقديم طلبات المشاركة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشددت الهيئة على أنها لن تنظر في أي طلبات للمشاركة في موسم الرياض يتم تقديمها خارج البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، مهيبة بالجميع ضرورة تحري الدقة أثناء تعبئة النماذج، كما عبرت عن عظيم شكرها وامتنانها للجمهور الكريم المتشوق للمشاركة في موسم الرياض.