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“الهايكنج” تجربة متكاملة تجمع المغامرة والفائدة في “موسم الطائف”

“الهايكنج” تجربة متكاملة تجمع المغامرة والفائدة في “موسم الطائف”
weam.co/607338
الطائف - الوئام -عبدالله العازمي :-

هيأ موسم الطائف الفرصة الرائعة لعشاق مغامرات “الهايكنج” أو رياضة المشي الجبلي، عبر تنظيم فعالية متكاملة تضم المشي الجبلي مع باقة متكاملة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة تحت مسمى “سادة البيد”، تتوفر معها احتياطات الامن والسلامة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لتحويل هذه المغامرة الشيقة، إلى تجربة ثرية وذكرى لا تنسى.

ينطلق المشاركون من نقطة التجمع باحد المناطق الشهيرة وسط مدينة الطائف، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، إلى منطقة المخيم الجبلي المهيأ بكافة وسائل الأمن والسلامة، وبعد أن يتجهز المشاركون بالملابس المخصصة للمشي الجبلي والادوات، يتم تقديم كافة الملاحظات والتعليمات المتعلقة بالسلامة والقواعد الصحيحة المشي الجبلي.

وقد فتحت اللجنة المنظمة باب المشاركة للجميع، من الرجال والسيدات، الصغار والكبار، من عمر 16 إلى 60 عاماً، مع الإلتزام بإحضار الملابس الخاصة بالهايكنج، ونوع الأحذية المناسبة، والخوذة والنظارات الشمسية، والعصا، مع حافظة للطعام وحقيبة معلقة وقنينة مياة، مع الحرص على عدم ترك أثر على الإطلاق، للمحافظة على البيئة والمناطق الطبيعية الرائعة.

ينقسم المشاركون عادة إلى 3 مستويات، بين المبتدئ والمتوسط والخبير، ويرافق المجموعة عدد من المشرفين لضمان سلامة الجميع والحفاظ على التنظيم وسلاسة التجربة الشيقة، كما يوضح المرشد السياحي كافة المعلومات الممتعة حول أنواع الصخور والاتربة والنباتات واسماء الجبال والمعالم والممرات، ويحصل من يتمكن من إنهاء كامل المسار الذي يصل طوله إلى 4 كيلومترات؛ على شهادة معتمدة دولية، بالإضافة إلى لقب “سيد البيد”.

وفي موسم الطائف، تم اختيار منطقتين لإقامة فعاليات سادة البيد، كانت المرحلة الأولى في منطقة الشفا، واستمرت من بداية شهر أغسطس، وحتى منتصف الشهر الميلادي، وتنطلق المرحلة الثانية على مرتفعات الهدا، وتنطلق يوم 18 أغسطس، وحتى نهاية الفعاليات يوم 31 أغسطس، وتتخللها جملة من الفعاليات المصاحبة، التي تنتهي قرابة الساعة الثامنة مساء.

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