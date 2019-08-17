الحكومة اليمنية تدين ما يسمى بالتبادل الدبلوماسي بين ميليشيا الحوثي وطهران

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، إن التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن المليشيا الحوثية ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها.

وأضاف الإرياني، تعليقا على إعلان الحوثيين فتح سفارة لهم في طهران، أن هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتوقيت إعلانها في ظل الأحداث الجارية في عدن يضع أكثر من علامة استفهام؟، وما هو الهدف من إشعال المناطق المحررة في مثل هذا التوقيت ومن المستفيد من ذلك؟.

وتابع أننا نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.