إدانات عربية ودولية للاعتداء على حقل الشيبة النفطي في السعودية

الرياض - الوئام

انهالت الإدانات العربية والدولية على الاعتداء الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة العربية السعودية.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن الاعتداء الإرهابي على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي: “خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول”.

وأضاف الفالح في بيان صحافي أن “إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي تعرضت إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه”.

وشدد الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.

وقال إن هذا الاعتداء على منشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، و”بالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران”.

وأوضحت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها “على حريق محدود وقع صباح اليوم السبت في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث بوقوع أي إصابات”.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أن “إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث”، موضحة أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.

الإمارات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف قرقاش أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.

الكويت

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء

الذي تعرض له حقل “الشيبة” البترولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح المصدر وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن “ھذا العمل الذي يستھدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإمدادات الطاقة العالمية، يتطلب جھداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر”.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدھا في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنھا واستقرارھا”.

البحرين

ودانت البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالسعودية، من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقال وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذا الهجوم هو عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وأكد موقف البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها.

كما أكد تضامن البحرين ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها.

ودعا بيان الخارجية البحرينية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

جيبوتي

أعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات للاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار اليوم.

وقال معالي عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة إن جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمراراً للتهديدات التي استهدفت إمداد البترول العالمي.

وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي المطلق مع المملكة العربية السعودية.

الأردن

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد في بيان صحفي تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

أفغانستان

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في إحدى الوحدات بحقل الشيبة البترولي عبر الطائرات المسيرة المفخخة.

وأكدت أفغانستان عن إدانتها لكل الأعمال التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام مع المملكة في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي.