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ظل أصحاب الأرض محافظين على تقدمهم

الدوري الإسباني: فالنسيا يرفض الفوز ويهدي ريال سوسييداد التعادل

الدوري الإسباني: فالنسيا يرفض الفوز ويهدي ريال سوسييداد التعادل
weam.co/607401
مدريد- الوئام:

فَرط فالنسيا في فوز كان في المتناول بعد أن كان متقدماً بهدف حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتعادل في عقر داره أمام ريال سوسييداد بهدف في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين أمس السبت في أولى جولات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وعلى ملعب المستايا، ظل أصحاب الأرض محافظين على تقدمهم حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بهدف حمل توقيع الفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة 58.

وكاد نفس اللاعب أن ينهي اللقاء تماما في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لولا إهداره لركلة جزاء.

وجاء العقاب مباشرة بعد دقائق بعد أن أدرك الفريق الباسكي التعادل عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء شهدت طرد الفرنسي فرانسيس كوكولين.

وبهذا يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليحتل فالنسيا المركز السادس بنقطة، فيما يأتي سوسييداد رابعا بنفس الرصيد مؤقتاً لحين انتهاء مباريات الجولة.

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