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توفر منبرًا للإرهابيين

الرئيس الأفغاني: لا يمكن إعفاء طالبان من مسؤولية الهجوم على حفل زفاف

الرئيس الأفغاني: لا يمكن إعفاء طالبان من مسؤولية الهجوم على حفل زفاف
weam.co/607415
كابول - وكالات - الوئام

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لحركة طالبان التنصل من المسؤولية عن هجوم انتحاري “وحشي” استهدف قاعة زفاف في العاصمة كابول، وأودى بحياة 63 شخصا.
وقال “غني”، في تغريدة على تويتر: “لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسؤولية لأنها توفر منبرا للإرهابيين”.
وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى إصابة أكثر من 180 شخصا، وقال مسؤولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

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